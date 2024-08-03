Баколе против Андерсона – крайне неожиданный бой. Проблемы ожидают обоих

Getty Images/Global Images Украина. Джаред Андерсон и Мартин Баколе

В ночь на 4 августа 2024 года в Лос-Анджелесе, США, в андеркарде противостояния между Теренсом Кроуфордом и Исраилом Мадримовым состоится, пожалуй, самый неожиданный поединок лета. 32-летний представитель Конго Мартин Баколе (20-1, 15 КО) встретится с американским 24-летним проспектом Джаредом Андерсоном (17-0, 15 КО).

Неожиданный, потому что это нетрадиционное решение для современного бокса – свести боксера, который все еще может приносить деньги и претендовать даже на чемпионство, и проспекта, который постепенно только перебирается на уровень оппонента.

Два года назад Баколе побил Тони Йоку и окончательно утвердился среди претендентов супртяжелого веса. Турки уверен, что Джаред его остановит

В 2022 году Мартин Баколе встретился с победителем Олимпиады-2016 и одним из наиболее перспективных боксеров супертяжелого веса Тони Йокой. Француз шел без поражений и выглядел чуть ли не как главный претендент на чемпионство среди всех проспектов того времени. Но ни габаритов, ни навыков не хватило, чтобы остановить боксера из Конго.

И до этого поединка было понятно, что Баколе – достаточно неплохой боксер. Но побитые Мариуш Вах или Кевин Джонсон – это довольно минимальная программа среднестатистического проспекта хевивейта. Вместе с этим Мартин на тот момент уже успел проиграть Майклу Хантеру, перебравшемуся сюда из крузервейта, поэтому вопросы к нему были.

Getty Images/Global Images Украина. Мартин Баколе

Однако большую часть поединка Йока страдал. Ему было физически тяжело сдерживать соперника на дистанции. А когда тот приближался, трудно было останавливать его на ближней дистанции. Тони впервые в карьере побывал в нокдауне и получал снятие баллов, но судьи все равно пытались его спасти – Баколе победил только решением большинства судей.

После этого Мартин зажигает двумя вариантами. В первом он бьет соперников в ринге. С того момента ему проиграли Игорь Шевадзуцкий и Карлос Такам. Оба досрочно. Имена достаточно известные, но поражения были ожидаемыми.

Во втором варианте он рассказывает, как именно побил Александра Усика в спарринге. Эти истории звучат регулярно, хотя Мартин был в тренировочном лагере Александра давно – к тому же самому Тайсону Фьюри Усик готовился без представителя Конго среди спарринг-партнеров.

Его оппонент – не так громок в плане историй о том, каких топов он побеждал. Но вместе с тем, у него не было достаточно времени для этого.

Джареду Андерсону 24 года. В профи он с 2019-го и сейчас является одним из главных проспектов супертяжелого веса. Достаточно большой, но вместе с тем достаточно подвижный и техничный боксер. Ну, и тяжелый. Несмотря на то, что парень всего на два сантиметра выше Александра Усика, никто не догадался сказать, что он – ненастоящий супертяж. Просто сам по себе американец весит много и является большим парнем.

Getty Images/Global Images Украина. Джаред Андерсон (справа)

Приблизительно с 2021 года уровень его оппозиции плавно, но уверенно растет. Там был побит до этого не проигрывавший россиянин Владимир Терешкин – но проигравший американцу техническим нокаутом во втором раунде. Там были и украинцы. Сначала Александр Тесленко уступил Андерсону уже во втором раунде. Позже Андрей Руденко проиграл досрочно, хотя был против остановки боя и находился в сознании.

Между ними присутствовали такие оппоненты, как Джерри Фостер. Неудобный американец, по которому когда-то было очень тяжело попасть. Но Андерсон разбил его досрочно во втором раунде.

А еще были Чарльз Мартин и Рияд Мерхи. Совершенно разные боксеры, с которыми Джаред выглядел одинаково недостаточно убедительно.

Первый побывал в нокдауне в третьем раунде, но держался на опыте. Мартин хорошо отбивался и не выглядел растерянным против проспекта, но проиграл решением судей. Мерхи – тоже неудобный оппонент. Небольшой, но быстрый и подвижный. Опять же, Андерсон победил, но никакой эпичности и слишком большой яркости так и не дождались. Просто победа решением судей.

Так что после этих боев выходить сразу на Баколе – удивительное решение. Мартин – сложнее каждого соперника, с которыми пока пересекался Джаред Андерсон. А еще находится чуть ли не на пике своей формы. Вряд ли Мартин уже станет лучше. Так что тест для проспекта крайне сложный.

Кто фаворит?

Букмекеры больше верят в младшего боксера. На победу Джареда Андерсона можно поставить за 1.52. На победу Мартина Баколе – за 2.55. Разрыв невелик и достаточно логичен.

С одной стороны, Баколе при всей уверенности его побед в последнее время давно не встречался с такими бойцами. Джаред Андерсон – габаритный боксер с ударом и великолепной работой ног. Ни один из прошлых соперников не мог сказать о себе то же самое.

Разве что можно было бы выделить среди них Тони Йоку. Но он не смог показать вообще ничего против Баколе.

Мартин – все же достаточно прямолинейный боксер. Он понятно боксирует, пытается вывести оппонента на драку. Все традиционно, но выходит хорошо. Однако, будет ли выходить против Андерсона, пока неизвестно.

Но и Джаред никогда не дрался с соперником, аналогичным Баколе. На пике уверенности, формы. Во всех предыдущих визави Андерсона можно было найти что-нибудь. Кто-то малоопытным был, кто-то слишком возрастным, кто-то слишком маленьким. Ничего из этого не подходит к Баколе. Он габаритный, сильный и уверенный в себе.

А это складывается в отличное противостояние. Гарантированно насыщенный бой, в котором не будет места и времени на оговорки о том, почему же тот или иной боксер проиграл.

sport.ua