Риккардо: Я не ожидал от McLaren такого прогресса

Даниэль Риккардо два года выступал за McLaren, а в конце 2022-го в команде отказались от его услуг. Сейчас команда из Уокинга регулярно борется за победы и претендует на титул. Когда австралийского гонщика попросили прокомментировать нынешнюю форму McLaren, он заявил, что не ожидал от своей бывшей команды такого прогресса.

Даниэль Риккардо: «Большую часть времени, когда я выступал за McLaren, мне приходилось преодолевать трудности и бороться. Ожидал ли я, что они добьются такого прогресса? Я не стану говорить, что ожидал, поскольку так не думал.

Полагаю, в каком-то смысле для всех стало сюрпризом, что менее, чем за два года они прибавили и теперь обладают, вероятно, самой быстрой машиной из всех. Но я не переживаю и не думаю о том, что это могла быть моя машина. Это спорт, и так иногда бывает.

Нужно принимать тот факт, что в Формуле 1 любая команда может сделать большой шаг вперёд за короткое время».

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