В Мадриде хотят проводить гонки при свете прожекторов

Болельщики уже привыкли, что гонки на ближневосточных трассах проходят в тёмное время суток, хотя впервые это было успешно опробовано на Дальнем Востоке – в Сингапуре. Дебютная гонка в Лас-Вегасе тоже прошла при свете прожекторов, а вот в Европе такого опыта пока нет. Но, вполне возможно, что через пару лет, когда Гран При Испании переедет в Мадрид, он появится.

Представители промоутера будущей гонки в испанской столице, запланированной на 2026 год, побывали на недавнем этапе в Саудовской Аравии, где детально изучали опыт проведения автоспортивных соревнований в тёмное время суток в условиях искусственного освещения.

Это задача повышенной сложности, поскольку необходимо обеспечить бесперебойное энергоснабжение, предусмотреть достаточные резервные мощности, организовать электросети, отвечающие современным стандартам, и смонтировать вдоль трассы длиной 5,5 км осветительное оборудование.

Как пишет Marca, по неподтверждённым данным, гонка в Мадриде запланирована на сентябрь 2026 года, и времени на подготовку остаётся не так уж много. Разумеется, городская гонка в тёмное время суток – зрелище впечатляющее, и это уже проверено не раз, но она неизбежно обходится организаторам очень дорого. Посмотрим, будет ли это по карману организаторам нового Гран При Испании.

По информации испанской газеты, промоутеры столичной гонки (хотя это тоже не подтверждено) уже договорились о совместном финансировании с Торговой палатой Мадрида. Не исключено, что к проекту подключится Liberty Media, а также мексиканская компания Oseca, работающая в индустрии развлечений. Впрочем, также ходят слухи, что в Мадриде собираются обратиться к успешному опыту промоутеров Гран При Нидерландов, которые преуспели в организации интересной культурной программы, сопровождающей гоночный уик-энд в Зандфорте.

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