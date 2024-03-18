Босния и Герцеговина – Украина: анонс и прогноз матча полуфинала плей-офф квалификации Евро-2024

Чемпионат Европы-2024. Квалификация Полуфинал, путь B 20 ноября, 2023 год. 21:45

Сборная Боснии — сборная Украины

Белино поле (Зеница, Босния) Главный арбитр —

Сборная Украины сыграет с Боснией и Герцеговиной в отборе в финальную часть чемпионата Европы. Матч состоится на стадионе «Белино поле» в Зенице. Начало — в 21:45, 21 марта.

Босния и Герцеговина

«Золотые лилии» давно не впечатляют. Балканцы заняли лишь 5 место в отборочной группе J. Красноязычным показателем небольших успехов Боснии является тот факт, что выше этой команды к локальному финишу пришли такие сборные, как Исландия и Люксембург. В 10 сыгранных матчах «драконы» одержали только 3 победы, а 2 из них пришлись на аутсайдера секстета Лихтенштейн, занявшего последнюю позицию и не смог набрать ни одного балла. Сразиться за выход в финальную часть Евро-2024 Босния может благодаря победе в своем квартете в Лиге наций.

Босния радует болельщиков победами нечасто. Команда сербского наставника Саво Милошевича выиграла всего 1 из предыдущих 5 матчей (4 поражения). Сам тренер работает с «лилиями» с конца сентября прошлого года.

Перед матчем с Украиной хозяева потеряли важного защитника. Не поможет своей команде 22-летний центрбек Базеля Адриан Леон Барышич. Ему на смену Милошевич вызвал 30-летнего футболиста Ракува Аднана Ковачевича. И хотя последний, в отличие от коллеги, провел за национальную сборную 12 матчей (у Барышича 4 игры), игрок швейцарского клуба считается исполнителем с более высоким уровнем мастерства.

Украина

«Сине-желтые» не смогли пробиться в финальную часть турнира из-за основной сети отбора. В квинтете С Украина заняла третье место — позади Англии и Италии, причем с действующим чемпионом континента наша команда набрала одинаковое количество очков и уступила только по дополнительным показателям. Завоевать место в финальной части первенства Европы Украина получила право за счет второго места в квартете Лиги наций.

Последний матч наша команда провела именно в квалификации Евро-2024. В последнем туре отбора «сине-желтые» поделили зачетные баллы с Италией в Леверкузене. В 5 предыдущих играх Украина одержала 3 победы, а также по разу сыграла вничью и проиграла. Наставник главной команды страны Сергей Ребров испытывает ощутимую головную боль по поводу кадровой ситуации. Мы вынуждены сыграть без полузащитника Шахтера Тараса Степаненко и хавбека Динамо Андрея Ярмоленко. Также травмирован защитник Днепра Александр Сваток. Возможно, не сможет выйти на поле и игрок каталонской Жироны Виктор Цыганков.

История встреч

Ранее пути Боснии и Украины пересеклись в отборе к Чемпионату мира-2022. На своем поле мы с балканцами не справились. ничья 1:1. А вот на выезде одержали победу 2:0.

Прямой язык

Саво Милошевич (главный тренер сборной Боснии): «Читал кое-что из того, что писали их СМИ. Мне кажется, что они нас немного недооценивают.Я рад этому.Не люблю отвечать в СМИ, мы будем отвечать на поле…

Ситуация в Украине такая, какова. считаю, что нам следует постараться сосредоточиться только на том, что будет происходить на поле.Ситуация и проблемы в Украине – это их проблемы.

Я не думаю, что Украина намного лучше нас по индивидуальным качествам. Многие вещи решаются командой с помощью тактики.»

Сергей Ребров (главный тренер сборной Украины): «Я уверен в ребятах, уверен, что они подготовятся к этому матча. Как я уже говорил, важно смотреть на себя.

Конечно, мы дадим ребятам всю информацию о сопернике, но прежде всего важно серьезно подготовиться самим. Верю в то, что команде по силам победить.»

Вызванные футболисты

Украина

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Анатолий Трубин (Бенфика), Андрей Лунин (Реал)

Защитники: Александр Караваев, Александр Тимчик, Денис Попов (все — Динамо), Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все — Шахтер), Вталий Миколенко (Эвертон) ), Илья Забарный (Борнмут), Максим Таловеров (ЛАСК), Богдан Михайличенко (Полесье)

Полузащитники: Александр Зубков, Георгий Судаков (оба – Шахтер), Николай Шапаренко, Владимир Бражко (оба – Динамо), Александр Зинченко (Арсенал), Виктор Цыганков (Жирона), Михаил Мудрик (Челси), Сергей Сидорчук (Вестерлоо), Руслан Малиновский. (Дженоа), Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк (оба — Днепр-1)

Нападающие: Артем Довбык (Жирона), Роман Яремчук (Валенсия), Даниил Сикан (Шахтер), Владислав Ванат (Динамо)

Босния

Вратари: Ибрагим Шехич (Аль-Халидж, Саудовская Аравия), Никола Василий (Санкт-Паули, Германия), Кенан Пирич (АЕК, Кипр)

Защитники: Амар Дедич (Зальцбург, Австрия) ), Юсуф Газибегович (Штурм, Австрия), Эльдар Чивич (Ференцварош, Венгрия), Сеад Колашинац (Аталанта, Италия), Анель Ахмедходжич (Шеффилд Юнайтед, Англия), Аднан Ковачевич (Ракув, Польша), Деннис , Ренато Гойкович (Оренбург, Россия), Нихад Муякич (Анкарагюджю, Турция)

Полузащитники: Раде Крунич (Фенербахче, Турция), Гойко Цимирот (Аль-Фейха, Саудовская Аравия), Иван Башич (Оренбург, Россия), Беньямин Тахирович (Аякс, Нидерланды), Миралем Пьянич (Аль-Шарджа, ОАЭ), Денис Гусейнбашич (Кельн, Германия), Харис Гайрадинович (Касимпаша, Турция), Амар Рахманович (Крылья Советов, Россия)

Нападающие: Эдин Джеко (Фенербахче, Турция), Эрмедин Демирович (Аугсбург, Германия), Гаррис Табакович, Смаил Превляк (оба Герта, Германия), Неманья Бильбия (Зриньски, Босния и Герцеговина), Саид Гаму Дал Варешанович (Ризеспор, Турция)

Ориентировочные склады

Босния: Пирич — Дедич, Гойкович, Колашинац, Хаджикадуныч — Рахманович, Пьяныч, Круныч, Цимирот, Хайрадинович — Джеко Украина: Трубин — Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Сидорчук — Зубков, Зинченко, Судаков, Мудрик — Довбик

Цифры и факты

В первой встрече в истории команд единственный гол в составе сборной Украины забил Ярмоленко, во втором матче в составе нашей команды отличились Александр Зинченко и Артем Довбык;

Во втором матче решалась судьба нашей команды, которую устраивала только победа при поражении Финляндии в параллельной встрече, тогда оба сценария стали реальностью;

Босния имеет 9-матчевую бескомпромиссную серию в квалификации Евро (3 победы и 6 поражений);

В предыдущих 27 матчах в отборе Евро Украина уступила лишь 4 раза, причем топовым сборным — Италии, Англии и дважды Испании.

Прогноз букмекеров

Победа Боснии — 3,85;

Ничья — 3,50;

Победа Украины — 2,09.

Прогноз Чемпиона

< Победа Украины — 2:1.

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