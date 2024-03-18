Задар. Крутых пробился в основную сетку, Ваншельбойм проиграл в финале отбора

Украинские теннисисты провели заключительные матчи квалификации на «челленджере» в Хорватии

Задар, Хорватия • 18-24 марта • грунт • €74,825

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Алексей Крутых одержал победу над испанцем Серхи Пересом Контри со счётом 6:4, 2:6, 7:6(4). Украинец третий раз в этом году выступит в основной сетке «челленджера»: в январе он играл на турнирах в Аргентине.

Первым соперником Крутых в основе будет ещё один «квалифаер» Йонаш Форейтек из Чехии.

Эрик Ваншельбойм не смог выиграть свой второй матч в отборочной сетке, уступив французу Эвану Фёрнессу — 2:6, 4:6. Украинец в этом году шестой раз принял участие в квалификации и боролся за третий выход в основную сетку.

btu.org.ua