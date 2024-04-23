Макс Ферстаппен представил дизайн шлема для гонок в США

В 2024 году три этапа сезона пройдут на территории США – в Майами, Остине и Лас-Вегасе. Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен представил дизайн шлема, в котором он выступит в этих трёх гонках.

Макс Ферстаппен: «В этом году мы решили придерживаться другого подхода. В прошлые годы я готовил разные дизайны шлема для каждой гонки, но сейчас подумал, что было бы круто использовать в этом году одинаковый дизайн для всех трёх Гран При в США.

В выступлениях в Штатах мне больше всего нравятся болельщики. Они страстные и любят автоспорт в целом, а не только Формулу 1. Мы всегда стараемся порадовать зрителей шоу, и я думаю, что они ценят это.

Кроме того, мы проводим гонки на уникальных трассах – от городских до великолепной стационарной в Остине. Страна настолько большая, что всё, что ты видишь в Майами, сильно отличается от Остина и Лас-Вегаса. Всегда здорово, когда есть возможность узнать немного больше о стране.

Мне нравятся светло-голубые цвета – так раскраска выглядит посвежевшей. Сзади американский флаг, что здорово. Я считаю этот дизайн крутым. У нас уже много приятных воспоминаний обо всех гонках в США – от Майами до Остина и Лас-Вегаса. Я с нетерпением жду возможности выступить в этом шлеме на всех американских трассах».

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