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Футбол

6 500 000 долларов для Федотова. Как Иван получил солидный контракт с «Филадельфией»

Федотов подписал соглашение с «Флайерз» на два года

6 500 000 долларов для Федотова. Как Иван получил солидный контракт с «Филадельфией»

Иван Федотов (82-й номер). Фото USA Today Sports

6 500 000 долларов для Федотова. Как Иван получил солидный контракт с «Филадельфией»

Иван Федотов. Фото Александр Федоров, «СЭ» 1/2 Бывший голкипер ЦСКА, с которым армейцы в марте расторгли двухлетний договор, подписал соглашение с «Флайерз» на два года — на очень хороших условиях.

«Эрссон и Федотов — вот кого мы планируем на следующий сезон. Что-то может измениться, особенно учитывая историю нашего клуба с вратарями. Кажется, в ней всегда есть какая-то драма. Но было бы здорово держаться от нее, драмы, подальше», — говорил несколько дней назад генменеджер «Филадельфии» Дэнни Бриер.

Не прошло и недели, как слова босса «Летчиков» получили подтверждение. По нашей информации, российский голкипер уже поставил подпись под двухлетним контрактом с «Флайерз» с суммарной зарплатой в 6,5 миллиона долларов (3,25 в год). При этом незадолго до этого агентом серебряного призера Олимпиады-2022 стал известный по работе с россиянами Пол Теофанос, представляющий сейчас в НХЛ интересы Артемия Панарина, Кирилла Капризова, Сергея Бобровского и Семена Варламова. И со своей работой он в данном случае справился на отлично, заключив прекрасную сделку для своего клиента и заставив болельщиков сомневаться в адекватности руководства клуба.

6 500 000 долларов для Федотова. Как Иван получил солидный контракт с «Филадельфией»

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Деньги, которые Федотову с барского плеча выписал Бриер, выглядят дикими для 27-летнего голкипера, провалившего сезон в КХЛ и сыгравшего потом в НХЛ всего три матча с показателем в 80 процентов отраженных бросков. Особенно на фоне того, сколько получают выступающие в Северной Америке не первый год Илья Самсонов и Александр Георгиев. Однако солидная сумма хорошо показывает, насколько пенсильванцы верят в Ивана. Объяснение тут простое. «Филадельфия» в настоящее время — далеко не самое привлекательное место работы для ликвидных неограниченно свободных агентов. В том числе из-за тирана Джона Тортореллы на тренерском мостике, к которому не очень охотно едут большие хоккеисты.

6 500 000 долларов для Федотова. Как Иван получил солидный контракт с «Филадельфией»

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Но куда важнее то, что летом энхаэловский рынок свободных агентов ожидается чрезвычайно скудным. Страшно представить, что лучшим из доступных вратарей на нем считается Самсонов, успевший съездить в минувшей регулярке на перезагрузку в АХЛ. За ним же «на витрине» расположатся вечные бэкапы вроде Каапо Кяхконена, Кевина Ланкинена, Эрика Комри, Кейси Десмита, Лорана Бросуа и Алекса Недельковича, а также покрывшийся плесенью из-за травм Мэтт Мюррей. И пока никто не может сказать, что кто-то из этих людей окажется железобетонно сильнее Федотова, дебютировавшего за «Флайерз» впопыхах.

Как утверждает автор The Fourth Period Энтони Ди Марко, у истории с новым контрактом Ивана есть еще одно интересное обстоятельство. По словам журналиста, сумма договора была согласована еще до приезда экс-армейца в США. Победа для Бриера и «Летчиков» заключается только в том, что удалось сократить срок новой сделки до двух лет. «Знаю, что зарплата Федотова по новому договору выше, чем ожидалась, но она обсуждалась заранее, и мне сказали, что в контракте должна быть прописана определенная сумма, чтобы Иван прилетел в Северную Америку. Не идеально, но понятно, учитывая обстоятельства», — написал Ди Марко в соцсетях.

6 500 000 долларов для Федотова. Как Иван получил солидный контракт с «Филадельфией»

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Теперь Федотову вновь предстоит конкурировать за место основного вратаря со шведом Самюэлем Эрссоном, вынужденно ставшим первым номером «Филадельфии» после того, как Картер Харт вляпался в секс-скандал. Очевидно, что на канадца в Пенсильвании никто уже не рассчитывает. По крайней мере в ближайшем сезоне, по ходу которого его ждет крайне непростой судебный процесс. Поэтому подпирать Федотова и Эрссона станет молодой белорус Алексей Колосов, оказавшийся в системе «Флайерз» практически одновременно с Иваном.

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