6 500 000 долларов для Федотова. Как Иван получил солидный контракт с «Филадельфией»

Федотов подписал соглашение с «Флайерз» на два года

Иван Федотов (82-й номер). Фото USA Today Sports

Иван Федотов. Фото Александр Федоров, «СЭ» 1/2 Бывший голкипер ЦСКА, с которым армейцы в марте расторгли двухлетний договор, подписал соглашение с «Флайерз» на два года — на очень хороших условиях.

«Эрссон и Федотов — вот кого мы планируем на следующий сезон. Что-то может измениться, особенно учитывая историю нашего клуба с вратарями. Кажется, в ней всегда есть какая-то драма. Но было бы здорово держаться от нее, драмы, подальше», — говорил несколько дней назад генменеджер «Филадельфии» Дэнни Бриер.

Не прошло и недели, как слова босса «Летчиков» получили подтверждение. По нашей информации, российский голкипер уже поставил подпись под двухлетним контрактом с «Флайерз» с суммарной зарплатой в 6,5 миллиона долларов (3,25 в год). При этом незадолго до этого агентом серебряного призера Олимпиады-2022 стал известный по работе с россиянами Пол Теофанос, представляющий сейчас в НХЛ интересы Артемия Панарина, Кирилла Капризова, Сергея Бобровского и Семена Варламова. И со своей работой он в данном случае справился на отлично, заключив прекрасную сделку для своего клиента и заставив болельщиков сомневаться в адекватности руководства клуба.

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Деньги, которые Федотову с барского плеча выписал Бриер, выглядят дикими для 27-летнего голкипера, провалившего сезон в КХЛ и сыгравшего потом в НХЛ всего три матча с показателем в 80 процентов отраженных бросков. Особенно на фоне того, сколько получают выступающие в Северной Америке не первый год Илья Самсонов и Александр Георгиев. Однако солидная сумма хорошо показывает, насколько пенсильванцы верят в Ивана. Объяснение тут простое. «Филадельфия» в настоящее время — далеко не самое привлекательное место работы для ликвидных неограниченно свободных агентов. В том числе из-за тирана Джона Тортореллы на тренерском мостике, к которому не очень охотно едут большие хоккеисты.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Но куда важнее то, что летом энхаэловский рынок свободных агентов ожидается чрезвычайно скудным. Страшно представить, что лучшим из доступных вратарей на нем считается Самсонов, успевший съездить в минувшей регулярке на перезагрузку в АХЛ. За ним же «на витрине» расположатся вечные бэкапы вроде Каапо Кяхконена, Кевина Ланкинена, Эрика Комри, Кейси Десмита, Лорана Бросуа и Алекса Недельковича, а также покрывшийся плесенью из-за травм Мэтт Мюррей. И пока никто не может сказать, что кто-то из этих людей окажется железобетонно сильнее Федотова, дебютировавшего за «Флайерз» впопыхах.

Как утверждает автор The Fourth Period Энтони Ди Марко, у истории с новым контрактом Ивана есть еще одно интересное обстоятельство. По словам журналиста, сумма договора была согласована еще до приезда экс-армейца в США. Победа для Бриера и «Летчиков» заключается только в том, что удалось сократить срок новой сделки до двух лет. «Знаю, что зарплата Федотова по новому договору выше, чем ожидалась, но она обсуждалась заранее, и мне сказали, что в контракте должна быть прописана определенная сумма, чтобы Иван прилетел в Северную Америку. Не идеально, но понятно, учитывая обстоятельства», — написал Ди Марко в соцсетях.

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Теперь Федотову вновь предстоит конкурировать за место основного вратаря со шведом Самюэлем Эрссоном, вынужденно ставшим первым номером «Филадельфии» после того, как Картер Харт вляпался в секс-скандал. Очевидно, что на канадца в Пенсильвании никто уже не рассчитывает. По крайней мере в ближайшем сезоне, по ходу которого его ждет крайне непростой судебный процесс. Поэтому подпирать Федотова и Эрссона станет молодой белорус Алексей Колосов, оказавшийся в системе «Флайерз» практически одновременно с Иваном.

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