Миколенко попал в команду 32 тура АПЛ по версии WhoScored

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Левый защитник Эвертона Виталий Миколенко вошел в символическую сборную лучших игроков 32 тура Английской Премьер-лиги.

Об этом сообщает аналитический портал WhoScored.

Украинец получил оценку 7,5 за выступление в поединке против Бернли (1:0). Миколенко отыграл все 90 минут матча. Точность передач составила 81%. Также футболист сделал 5 из 5 успешных подкатов.

Ранее сообщалось, что АПЛ снова может наказать Эвертон за нарушение правил финансового фейр -плею. «Ирискам» грозит снятие 3 очков.

champion.com.ua