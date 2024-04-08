Сплит. Крутых не смог пробиться в основную сетку турнира

Алексей Крутых уступил в финале квалификации на «челленджере» в Хорватии

Сплит, Хорватия • 8-14 апреля • грунт • €74,825

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

В матче финального раунда отбора украинский теннисист провёл на корте почти два с половиной часа.

Крутых потерпел второе поражение в трёх встречах с Топо: в 2022 году он победил немца в первом круге «челленджера» в Меербуше, а в предыдущем сезоне проиграл в первом круге «челленджера» в Гайльбронне.

Украинец шестой раз в этом году принял участие в квалификации турнира ATP Challenger Tour и четвёртый раз не смог пробиться в основу.

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