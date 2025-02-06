Роттердам. Циципас отыграл матчбол и за три часа победил Грикспора, Алькарас и де Минор прошли в четвертьфинал

На турнире ATP 500 в Нидерландах известны все участники 1/4 финала



Роттердам, Нидерланды • 3-9 февраля • хард (зал) • €2,563,150

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Карлос Алькарас (Испания, 1) – Андреа Вавассори (Италия, Q) 6:2, 6:1

Педро Мартинес (Испания) – Хольгер Руне (Дания, 5) 6:4, 6:1

Андрей Рублёв (-, 4) – Фабиан Марожан (Венгрия) 7:6(2), 7:6(7)

Даниэль Альтмайер (Германия, LL) – Артур Фис (Франция, 7) 6:4, 3:6, 7:5

Алекс де Минор (Австралия, 3) – Якуб Меншик (Чехия) 6:4, 6:4

Стефанос Циципас (Греция, 6) – Таллон Грикспор (Нидерланды) 6:7(5), 7:6(6), 7:5

• Карлос Алькарас второй раз сыграл против Андреа Вавассори и второй раз его обыграл. Испанец затратил на свою победу чуть более часа игрового времени, сделав пять брейков и отыграв единственный брейк-поинт соперника. Алькарас проведет второй четвертьфинал в сезоне и сыграет следующий матч против своего соотечественника Педро Мартинеса, которого трижды обыграл на грунтовых турнирах.

• Стефанос Циципас за три часа победил Таллона Грикспора, отыграв матчбол на тай-брейке второго сета. Греческий теннисист 80-й раз в карьере сыграет в 1/4 финала на уровне АТР-тура и за место в полуфинале поборется с “квалифаером” из Италии Маттиа Беллуччи.

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