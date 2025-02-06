Непобежденный украинец назвал двух боксеров, которые сейчас лучше Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Непобежденный украинский супертяжеловес Цотне Рогава назвал двух боксеров, которые являются лучшими за Александра Усика – чемпиона мира в хевивейте по версиям WBC, WBA, WBO и IBF.

«Для меня сейчас лучший боксер независимо от весовой категории – это Джервонта Дэвис. Второй – Наоя Иноуэ, а третий – Александр Усик», – сказал Цотне Рогава.

Ранее украинский боксер Александр Усик, который является чемпионом мира в хевивейте по версиям WBA, WBO, WBC и IBO, был признан лучшим бойцом 2024 года по версии журнала The Ring.

sport.ua