В Mercedes представили гоночные комбинезоны

Пресс-служба Mercedes представила гоночные комбинезоны на сезон 2025 года. Джорджу Расселлу и Андреа Кими Антонелли предстоит выступать в чёрных комбинезонах с вкраплениями белых полос.

Помимо комбинезонов, команда представила коллекцию новой униформы, которую будут носить гонщики и сотрудники команды во время этапов и на спонсорских мероприятиях. Она выполнена как в тёмных, так и в светлых цветах и продаётся на официальном сайте команды.

Презентация новой раскраски Mercedes для сезона 2025 года пройдёт 18 февраля на шоу в Лондоне.

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