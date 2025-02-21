Даннер: В Mercedes сознательно вернули Боттаса

Кристиан Даннер, бывший гонщик Формулы 1, а ныне эксперт австрийского издания Motorsport Magazin, считает, что в Mercedes готовы заменить Андреа Кими Антонелли на Валттери Боттаса по ходу сезона, если 18-летний итальянский гонщик не сможет быстро освоиться за рулём W16.

Кристиан Даннер: «Приглашение Антонелли в Mercedes, конечно, стало сюрпризом. Но сработает ли их решение? Все говорят, какое это классное решение, какой Кими талант, и что, наконец, он сможет побороться с Джорджем Расселлом.

Но может так получиться, что он будет не только демонстрировать высокую скорость, но и часто разбивать машины. Он уже это делал не только в тренировке в Монце, но и на тестах. Именно поэтому я думаю, что они сознательно вернули Боттаса, сделав его третьим пилотом.

У Mercedes точно есть «план Б» на случай, если окажется, что Антонелли нужно много времени на адаптацию. Но Кими быстр, и так что у него может всё получится».

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