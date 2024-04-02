НБА. Бостон Михайлюка обыграл Шарлотт, уверенные победы Финикса и Индианы

Орландо и Мемфис в напряженных противостояниях переиграли Портленд и Детройт

В ночь на 2 апреля состоялись шесть матчей регулярного чемпионата НБА.

Бостон на выезде уверенно одолел Шарлотт — 118:104. Украинский защитник Селтикс Святослав Михайлюк провел на площадке 1 минуту и 24 секунды, результативными действиями не отметился.

НБА. Регулярный чемпионат

Детройт Пистонс – Мемфис Гриззлис – 108:110 (29:22, 28:22, 33:41, 18:25)

Индиана Пэйсерс – Бруклин Нетс – 133:111 (43:27, 32:20, 33:30, 25:34)

Орландо Мэджик – Портленд Трэйл Блэйзерс – 104:103 (22:23, 33:25, 28:25, 21:30)

Шарлотт Хорнетс – Бостон Селтикс – 104:118 (32:30, 21:29, 26:36, 25:23)

Нью-Орлеан Пеликанс – Финикс Санз – 111:124 (28:46, 26:28, 36:29, 21:21)

Чикаго Буллз – Атланта Хокс – 101:113 (30:32, 23:29, 21:29, 27:23)

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