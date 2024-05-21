Історія протистоянь між «Бостоном» та «Індіаною» в плей-оф НБА

19 травня «Індіана» виграла «Нью-Йорк» у сьомому матчі другого раунду та вийшла у фінал Східної конференції, де зіграє з «Бостоном».

Для «Селтікс» вихід у фінал Східної конференції це звичайна справа, команда вийшла туди третій раз поспіль. А от «Пейсерс» там не були з 2014 року, тоді за команду грав ще Пол Джордж, тоді вони поступилися «Маямі» 2:4.

Історія плей-оф між «Бостоном» і «Індіаною» пов’язана з 1991 року. Між двома командами було проведено 29 ігор, у 17 з яких «Селтікс» виграли.

Між клубами було шість серій постсезону (у 1991, 1992, 2003, 2004, 2005, 2019), і «Селтікс» виграли чотири з них (1991, 1992, 2003, 2019).

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Фото: Click2Houston

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