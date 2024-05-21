Экс-тренер Усика уверен, что у украинца украли досрочную победу над Фьюри

Инстаграм Александра Усика

Джеймс Али Башир, бывший тренер Александра Усика (22-0, 14 КО), уверен, что рефери Марк Нельсон украл у украинца досрочную победу в бою против Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 KO).

«Бой прошел, по сути, так, как я и говорил. Я прогнозировал, что Усик остановит его в конце боя. Усика обокрали с остановкой. Я считаю, что Александр Усик победил Тайсона Фьюри техническим нокаутом. Я считаю, что рефери должен был вмешаться и отсчитать нокдаун. Но после того, как он отсчитал «восемь», он дал ему еще почти восемь или девять секунд. Для чего? Я не знаю, я не понимаю. Это помешало техническому нокауту.

После четвертого раунда Тайсон вернулся в бой, нашел свой ритм, наносил хорошие контрудары – апперкоты и хорошие удары по корпусу. Но он был нестабилен, он не нашел шаблон, чтобы продолжать это делать. Местами он наносил удары, но Александр оказывал давление ногами, не давал Тайсону покоя и передышки для подготовки ударов, которые смогли бы изменить поединок», – сказал Башир.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

sport.ua