Потенційний перший пік драфту-2024 стрімко виріс у 14-річному віці – розповів це у подкасті Джорджа

29 травня на ютуб-каналі Пола Джорджа вийшов новий подкаст. На цей раз гостем відео став потенційний перший пік драфту НБА-2024 Алекс Сарр. 216-сантиметровий форвард провів останній сезон в чемпіонаті Австралії. Виступаючи за «Перт», він набирав у середньому 9,4 очки, 4,3 підбирання та 1,5 блока у 27 зустрічах.

Цьогоріч перший вибір драфту НБА сенсаційно дістався «Атланті». Деякі експерти вже припускають, що саме на Алекса Сарра «Хоукс» витратять свій пік.

Під час розмови з зіркою «Кліпперс» молодий форвард поділився, як у 14 років за дуже короткий термін виріс з 203 до 213 сантиметрів.

Натомість Пол Джорж поділився своєю історію про стрімке збільшення зросту:

«Коли мені було 14-15 років, рівень моїх очей був приблизно на холодильнику. Одного літа, одна миттєвість, і я почав дивитися на цей холодильник згори, з цього ж місця.

І я думав: «Дідько, як же це сталося?», – розповів ведучий-баскетболіст.

Відео: Podcast P with Paul George

Фото: AM 570 LA Sports / Bullets Forever

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