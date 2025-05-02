Глава Николаевской ОГА Ким: Нико-Баскет переходит в Суперлигу

Николаевская команда стала финалистом Высшей лиги-2024/25

Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким анонсировал, что Нико-Баскет со следующего сезона будет выступать в Суперлиге.

«Хорошие новости для любителей баскетбола. Наша команда Нико-Баскет переходит в Суперлигу. Больше деталей будет позже, но уже сейчас хочу поздравить всех с этим событием — очень рад лично этой новости», — сказал Ким.

Нико-Баскет занял третье место в регулярном чемпионате Высшей лиги-2024/25. В серии плей-офф команда Валентина Берестнева дошла до финала, где уступила Харьковским Соколам.

В нынешнем сезоне в Суперлиге заявились девять команд. До старта сезона БИПА отказалась от участия, оставив в элите восемь участников.

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