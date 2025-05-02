Новое днище в Майами поставят только на машину Макса

В этот уик-энд в Майами Макс Ферстаппен получит последний комплекс технических обновлений, над которыми работает команда Red Bull Racing, прежде всего речь идёт о модернизированной версии днища для RB21.

По информации RacingNews365, такое днище будет установлено только на машине четырёхкратного чемпиона мира, который вместе с командой прилагает все возможные усилия, чтобы оставаться в числе реальных претендентов на титул. Пока это ему удавалось: Оскару Пиастри, лидеру личного зачёта Макс уступает 12 очков, Ландо Норрису – всего два.

При этом Юки Цунода продолжит пилотировать машину той же версии, что была в его распоряжении на предыдущем этапе в Саудовской Аравии.

На машинах этого поколения именно днище генерирует основную часть прижимной силы, что во многом влияет на баланс шасси в целом, но днище также играет важнейшую роль в формировании воздушного потока, и в комплексе всё это сказывается на степени и характере износа резины.

В первых гонках сезона, когда они проходили в условиях жары, у Red Bull были проблемы из-за повышенного износа резины, а температуры в этот уик-энд в Майами приближаются к 30 градусам.

Судя по всему, на машине Цуноды последние технические обновления будут установлены только в Имоле, на Гран При Эмилии-Романьи.

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