Симоне Берра: Состав Hard будет основным в гонке

Главный инженер Pirelli Симоне Берра подвёл итоги пятничных тренировок Гран При Канады, оценил эффективность разных составов резины и предположил, что большинство команд выберут стратегию двух пит-стопов на гонку.

Симоне Берра: «Первый день получился интересным по нескольким причинам. В третий раз мы привезли состав С6 и смогли подтвердить его характеристики. С точки зрения эффективности он очень близок к С5, но в текущих обстоятельствах всё равно немного быстрее. Тот факт, что лучшее время дня было показано на Medium, не так и важен, поскольку условия на трассе значительно менялись по ходу сессий.

Кроме того, Джордж Расселл использовал не такой подход, как обычно – сначала он проехал на Soft, а затем на Medium, и бывший вторым по счёту состав оказался быстрее за счёт улучшения состояния трассы и покрытия её отработанной резиной.

Наконец нужно отметить, что в условиях относительно прохладной температуры состав С6 смог показать хорошее время даже после первого быстрого круга. На самом деле температура является тем фактором, который необходимо учитывать, подводя итоги пятницы и готовясь к гонке.

В воскресенье должно быть теплее, поэтому температура трассы может быть на десять градусов выше, чем в пятницу днём. Гонка стартует в 14:00 по местному времени, тогда как вторая тренировка началась в 17:00.

Мы увидели, что командs придерживались иного подхода в работе с шинами, чем обычно по пятницам. Некоторые использовали по два комплекта Medium и по два Soft, в то время как другие уже использовали один комплект Hard, хотя большинство решили использовать один комплект C5 и три C6.

Гранулирование резины было довольно высоким, но ситуация должна улучшиться, хотя трудно сказать, исчезнет ли полностью это явление в гонке. Что касается деградации, то мы увидели, что Medium и Hard показали себя достаточно хорошо, но, как говорилось ранее, более высокая температура может всё изменить.

Если говорить о стратегии, то тот факт, что девять из десяти команд сохранили два комплекта Hard, явно указывает на то, что этот состав станет основным в гонке, тогда как использование Soft кажется маловероятным.

Интересно посмотреть, как команды проведут квалификацию с точки зрения использования Medium и Soft, ведь в субботу предстоит ещё одна тренировка. Моделирование показывает, что стратегия двух пит-стопов будет самой быстрой, и нет никаких признаков того, что это изменится. Но мы сможем больше сказать в субботу днём».

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