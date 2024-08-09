Берман: Надеюсь, мне удастся многому научиться у Льюиса

Оливер Берман надеется, что в следующем году у него будет возможность многому научиться у Льюиса Хэмилтона, когда семикратный чемпион мира перейдёт в Ferrari, а молодой британец станет гонщиком Haas F1.

Тесное технологическое сотрудничество этих двух команд продолжается, а Оливер – выпускник Гоночной академии Ferrari и, конечно, все его связи со Скудерией сохранятся.

«Думаю, он поделится c командой своим богатым опытом. Льюис семь раз становился чемпионом мира, этим мало кто может похвастаться, – сказал Берман в интервью Sky Sports. – Здорово, что в какой-то мере он сможет поделиться своим опытом и со мной. Надеюсь, мне удастся многому у него научиться. Думаю, что для Ferrari он станет очень ценным приобретением».

На втором этапе сезона Берман получил возможность дебютировать в Формуле 1 в составе Ferrari, когда Карлос Сайнс неожиданно выбыл из строя, и Оливер, которому тогда было только 18 лет, отлично справился, заработав очки за 7-е место. Кроме того, он стал самым молодым гонщиком Ferrari за всю историю выступлений легендарной команды в Формуле 1.

«Я стал самым молодым гонщиком Ferrari, и для меня это совершенно особенный факт, – продолжил он. – Конечно, я мечтаю выиграть титул вместе с этой командой, ведь она меня поддерживает с 2021 года. Они уже давно что-то такое во мне увидели, поверили в меня и даже доверили сесть за руль в Джидде, хотя для Ferrari это был серьёзный риск».

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