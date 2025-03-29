Фернандо Алонсо: Формула 1 – это не футбол

В 2025 году машина Aston Martin не позволяет бороться за высокие результаты, поэтому команде далеко даже до подиумов, не говоря уже о победах. Впрочем, Лэнсу Строллу дважды удавалось финишировать в призовой десятке, тогда как Фернандо Алонсо пока не везёт, и до финиша он добрался только в спринте на китайской трассе, но очков не заработал и тогда.

Двукратный чемпион мира призвал болельщиков набраться терпения, при этом проведя параллели между Формулой 1 и футболом.

«Нам нужно время. Формула 1 – это не футбол, где всё очень просто, – приводит слова Алонсо испанская газета Marca. – Там вы приглашаете лучшего тренера, лучших игроков, и в итоге весьма высока вероятность, что вам удастся выиграть уже следующий матч.

В Формуле 1 база вашей команды может отличаться самой лучшей инфраструктурой, у вас могут работать лучшие профессионалы, и тем не менее, понадобится время, прежде чем все ингредиенты правильно сложатся, и вы сможете претендовать на победы.

Таких примеров в истории нашего спорта было немало. Я считаю, что в настоящее время наша команда ни в чём не нуждается, и если говорить об инфраструктуре, квалификации и таланте специалистов, качестве аэродинамической трубы и всего остального – в этом плане Aston Martin не уступает топ-командам. И всё-таки требуется время, чтобы привести всё это к общей гармонии.

Надеюсь, в 2025 году у нас будет достаточно времени, чтобы во всём разобраться, чтобы как можно лучше подготовиться к тому, что ждёт нас в 2026-м, когда произойдёт смена регламента. Хотя никаких гарантий нет…

В этом чемпионате все соперники работают почти идеально, поэтому, чтобы добиться успеха, нужно прилагать некие дополнительные усилия. Мы постараемся как можно скорее сделать именно это, чтобы добиться какого-то прогресса – если сможем».

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