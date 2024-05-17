В Ducati представили мотоцикл особой серии Senna

В итальянской компании Ducati почтили память Айртона Сенны, посвятив великому бразильскому гонщику особую версию мотоцикла, которая будет выпущена лимитированной серией из 341 одного экземпляра.

Модель Ducati Monster выпускается с 1993 года и уже давно стала классической. Это мотоцикл категории Naked, т.е. он изначально задумывался и проектировался для использования практически без дополнительного обвеса, улучшающего как эстетику, так и аэродинамику.

Эта модель впечатляет сама по себе, и в своё время Сенна, который был поклонником марки Ducati, стал одним из первых владельцем такого мотоцикла.

По-своему символично, что презентация Monster Senna прошла в Имоле.

«Айртон Сенна был страстным поклонником марки Ducati, он стал одним из первых владельцев Monster 900, идеально представляя такие важные его черты, как стиль, дерзость и удовольствие от пилотирования, – сообщили создатели особой серии мотоциклов. – В Ducati отдают дань памяти Айртона Сенны этой коллекционной версией модели Monster, выпущенной эксклюзивной серией в 341 экземпляр, поскольку он завоевал 3 титула чемпиона мира и одержал 41 победу в Формуле 1».

Одного взгляда на мотоцикл достаточно, чтобы узнать в его оформлении легендарный стиль шлема бразильского гонщика.

В Ducati не впервые дают своим мотоциклам его имя: во второй половине 90-х компания, штаб-квартира которой расположена в Болонье, столице региона Эмилия-Романья, выпускала особую версию модели 916, причём она была одобрена лично Сенной незадолго до его трагической гибели. В 2014-м, через 20 лет после того рокового события, потрясшего весь мир, в Ducati представили супербайк флагманской модели 1199 Panigale S Senna. Таких был построен всего 161 экземпляр, и все они продавались только на рынке Бразилии.

Но известно, что в Европу попали как минимум два таких мотоцикла: владелец одного из них – Макс Бьяджи, шестикратный чемпион мира по кольцевым мотогонкам, а второй находится в коллекции Себастьена Ожье, обладателя 8 титулов в мировом ралли.

Версия Ducati Monster Senna отличается сниженным весом, у неё 111-сильный двухцилиндровый двигатель, настраиваемая подвеска, выхлопные трубы из углепластика и тормоза Brembo повышенной эффективности, снабжённые системой ABS. Вообще мотоцикл буквально нашпигован самой современной электроникой.

Кроме характерной цветовой гаммы, об Айртоне Сенне также напоминает его знаменитый логотип на стильном лобовом обтекателе и на корпусных деталях задней части машины.

По информации компании-производителя, цена такого мотоцикла в Италии будет на уровне 25 тысяч евро.

Источник