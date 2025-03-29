Грицив – Рашид, Цюра – Резниченко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

KO Promotions. Грицив – Рашид

29 марта в комплексе «Emily Resort» (Львов) состоится вечер бокса, организованный промоутерской компанией KO Promotions.

Главным событием станет бой за титул WBC Francophone в бриджервейте (до 101,6 кг) – на ринге сойдутся непобежденный украинец Александр Грицив (9–0, 6 КО) и представитель Германии Рад Рашид (23–9, 19 КО).

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Во втором по значимости поединке встретятся боксеры первого среднего веса (до 69,9 кг) – Андрей Цюра (9–2, 6 КО) и Арсений Резниченко (8–0, 5 КО). Они сразятся за титулы чемпиона Украины и WBC Ukraine.

В прямом эфире турнир покажет «Суспільне». Трансляция вечера бокса KO Promotions начнется в 17:00 по киевскому времени. Все новости о турнире будут доступны оперативно на Sport.ua.

Видеотрансляция

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