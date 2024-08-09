Легендарный украинский боксер обратился к Хижняку после золота ОИ-2024

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Легендарный украинский боксер Владимир Кличко через Instagram-stories обратился к Александру Хижняку после его победы в поединке за золотую медаль Олимпийских игр 2024:

«Добро пожаловать в клуб, чемпион!»

Напомним, соперником Хижняка в финале был Нурбек Оралбай из Казахстана. Первый раунд Хижняк на записках судей выиграл (3:2), затем проиграл вторую трехминутку (2:3). Все решил третий раунд, где все судьи отдали победу украинцу – 5:0.

Ранее с завоеванием золотых наград Олимпиады Александра Хижняка поздравил Виталий Кличко – бывший боксер, мэр Киева и родной брат Владимира Кличко.

sport.ua