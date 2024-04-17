Филип ХРГОВИЧ: «Я одолею любого, Усик меня не остановит»

Getty Images/Global Images Ukraine. Филип Хргович

Обязательный претендент на титул IBF Филип Хргович (17-0, 14 КО) поделилися ожиданиями от потенциального поединка против чемпиона WBA, WBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 KO) через призму противостояния украинца и Даниэль Дюбуа (20-2, 19 КО), будущего соперника хорвата.

«Я уверен, что одолею любого. Так что я побью Усика. Если я и не побью его, то выступлю намного лучше, чем Дюбуа. Он однозначно меня не остановит. Усик – отличный, потрясающий боец, но я думаю, что выступлю намного лучше», – сказал Хргович.

Отметим, что Александр Усик защитил свои титулы в противостоянии против «регулярного» чемпиона WBA Даниэля Дюбуа в ночь с 26 на 27 августа прошлого года.

Хргович сразится с Дюбуа 1 июня в Эр-Рияде.

sport.ua