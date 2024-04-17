Криштиану Роналду победил в судебной тяжбе с Ювентусом

Клуб должен игроку 10 миллионов евро

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Криштиану Роналду победил в суде свой бывший клуб "Ювентус".

Таким образом, игроку итальянцы должны заплатить примерно 10 миллионов евро плюс бонусы. "Ювентусу" придется взять деньги из своего текущего бюджета. Они решили не откладывать средства, поскольку верили, что выиграют это дело.

Напомним, спор длился с тех пор, как Роналду покинул Турин и вернулся в "Манчестер Юнайтед" в августе 2021 года. Игрок утверждает, что ему все еще должны заработную плату, но "Ювентус" утверждает, что Криштиану отказался от прав на любые невыплаченные деньги.

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