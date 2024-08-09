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Футбол

Официально: Ольмо подписал контракт с Барселоной

Вот и все

Официально: Ольмо подписал контракт с Барселоной

Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Барселона" объявила о подписании полузащитника Дани Ольмо из "Лейпцига".

    Футболист заключил соглашение с испанским клубом, которое рассчитано на шесть лет – до июня 2030 года. В контракте также прописана сумма выкупа игрока – 500 миллионов евро.

    СМИ сообщают, что сумма трансфера составила 55 млн евро гарантированных выплат плюс 7 млн в виде бонусов.

    Напомним, Ольмо перешел в "Лейпциг" в 2020 году, и за это время забил 29 голов и отдал 34 результативные передачи в 148 матчах.

    www.ua-football.com

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