Серия А. Ювентус завершает бурный сезон победой, Милан — потерянной победой

«Бьянконери» на третьем месте и завершат минимум четвертыми

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Серия А. 38-й тур

Турин. «Алльянц Стадиум»

«Ювентус» — «Монца» 2:0

Голы: Кьеза 26, Алекс Сандро 28

«Ювентус»: Перин (Пинсольо 46), Данило, Ругани, Алекс Сандро (Джало 74), Веа, Алькарас, Фаджоли (Николусси Кавилья 79), Илинг-Джуниор, Йилдиз (Миретти 88), Кьеза, Милик (Влахович 73)

«Монца»: Соррентино, Д’Амброзио, Мари, Иццо, Перейра (Кирьякопулос 74), Пессина, Гальярдини (Бондо 46), Биринделли (Дзербин 65), Кольпани (Джурич 46), В. Карбони (Феррарис 81), Мота

Предупреждения: Йилдиз 63 — В. Карбони 38, Дзербин 67

Удаление: Дзербин 90 (вторая желтая)

Главный арбитр: Мария Соле Феррьери Капути

«Ювентусу» удалось завершить бурный сезон победой. Далеко не тривиальной и не само собой разумеющейся. На Кубок Италии он настроился на полную и выиграл трофей, но в лиге в шести предыдущих матчах сыграл вничью, в 16-ти предыдущих победил лишь дважды. А скандальное увольнение Массимилиано Аллегри еще больше раскачивало. Потому сегодняшняя победа особо приятна для клуба.

Соперник явно помог. «Монца» приехала с тремя ничьими и пятью поражениями в восьми последних матчах лиги, без каких-либо шансов сдвинуться с 12-го места. Возможно, прощаясь с главным тренером Раффаэле Палладино, который может уйти. Хотя недавние 0:0 с «Болоньей» и 2:2 с «Лацио» намекали на сопротивление, но на самом деле оно было вялым. Еще и без автора ее трех последних голов Джурича.

Сегодня она владела мячом 58 процента времени. Но она в целом владеет по сезону значительно больше, чем «Ювентус». По ударам по воротам не проиграла, но остроты не хватало. Вообще не хватало искры. «Юве» же впервые представил выигранный Кубок Италии и выглядел более мотивированным. Временный тренер Паоло Монтеро еще и пошел на атакующий состав — Йилдиз, Кьеза и Милик вместе.

Начали как раз гости. Биринделли чуть не достал навес почти в упор, Кольпани пробил штрафной удар, и Перину пришлось отбивать. Хотя вскоре Фаджоли в первом «старте» после семимесячной дисквалификации из-за незаконных ставок попал в перекладину с линии штрафной площадки. А Иццо выбивал с линии ворот удар Милика. Йилдиз не попал из вратарской.

В итоге Кьеза подхватил отскок от Д»Амброзио, прорвался слева и пробил вратаря с довольно острого угла. А вскоре угловой Фаджоли нашел голову Алекса Сандро, уходящего из команды. Так бразилец отметил не только уход, но и выход на первое место наравне с Павелом Недведом по матчам за команду в истории среди легионеров — 327.

Многолетний третий вратарь «Ювентуса» Карло Пинсольо вышел во втором тайме, взял удар Бондо, отбил удар Биринделли в упор. Это разбудило хозяев, и Кьеза закрутил в каркас ворот с линии штрафной, также пробивал в упор во вратаря гостей Соррентино. Как и Йилдиз. Далее Пинсольо отбил удар головой Джурича, наконец-то вышедшего, Дзербин получил вторую желтую карточку, и на этом все закончилось.

«Ювентус» окончательно опережает «Болонью», завершит сезон как минимум на четвертом месте. Если «Аталанта» не выиграет два оставшихся матча — «бьянконери» останутся третьими. Не сказать, что это особенно важно, но завершить на мажорной ноте и прочно осесть в зоне Лиги Чемпионов довольно приятно для туринского гранда в таком бурном сезоне.

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Милан. «Джузеппе Меацца»

«Милан» — «Салернитана» 3:3

Голы: Леау 22, Жиру 27, Калабрия 77 — Симы 64, 89, Самбия 87

«Милан»: Миранте (Нава 88), Калабрия, Габбия (Кальдара 59), Томори (Кьер 88), Эрнандес, Флоренци, Рейндерс, Пулишич, Беннасер, Леау (Адли 59), Жиру (Йович 85)

«Салернитана»: Фиорильо, Пьероцци, Пасалидис, Дьомбер (Пеллегрино 75), Самбия, Л. Кулибали, Маджоре (Сфайт 82), Дзаноли (Леговски 82), Кандрева (Виньято 61), Кастанос (Симы 60), Чауна

Предупреждение: Пьероцци 51

Главный арбитр: Давиде Ди Марко

У «Милана» также получился бурный сезон. И даже без трофеев. Вылет из Лиги Чемпионов еще в групповом турнире, вылет из Лиги Европы и Кубка Италии в четвертьфинале. Ультрас протестуют, бойкотируют, требуют повысить амбиции клуба. Сегодня также молчали в первом тайме. Но во втором отдали дань уважения Стефано Пиоли, Оливье Жиру и Симону Кьеру, покидающим клуб.

Пиоли, уходящего после почти пяти лет работы, Скудетто-2022 и полуфинала Лиги Чемпионов-2023, чествовали и игроки. Обнимали, даже пытались подбросить в воздух ещё до начала матча, и тренер не скрывал слез.

В лиге команда Пиоли как раз справилась неплохо. Уверенно заняла второе место. В предыдущем домашнем туре разгромила «Кальяри» (5:1), который боролся против вылета. Однако в предыдущем туре в целом проиграла «Торино» без борьбы. А сегодня умудрилась упустить 3:1 над «Салернитаной», которой уже давно ничего не нужно, которая уже давно вылетела.

Впрочем, честь команде из Салерно была нужна, как оказалось. В предыдущем гостевом матче она не проиграла «Ювентусу», в нынешнем — «Милану».

«Милан» забил дважды почти в те же минуты, что и «Юве». Но, в отличие от туринцев, и до этого полностью доминировал. Первый тайм он выиграл по ударам по воротам со счетом 15:3, в створ — 8:0, по владению мячом — 65:35. Фиорильо спасал дважды уже за первые три минуты. Ногой в ближнем углу от Жиру, затем от крученого удара Леау. Хотя в итоге вратарь ошибся, выпустив простой мяч к Леау.

Вскоре забил и Жиру, уже мощным ударом слета с подачи углового. Фиорильо отбивал удар головой Томори, вновь ногой в ближнем углу отбил удар Эрнандеса. Выцарапал удар головой Габбии.

Во втором тайме миланцы уже остановились. Даже по ударам по воротам проиграли. Начались замены, овации уходящим. А «Салернитана» продолжала играть. Кандрева чуть не попал издали. Симы замкнул угловой Самбии головой. От еще одного такого спас Миранте. Головой также забил Калабрия с навеса Пулишича. Но затем Самбия пробил сквозь частокол ног, а Симы добил после сейва вратаря-дебютанта Навы.

После финального свистка чествования Пиоли, Жиру и Кьера, церемонии продолжались. Так что результат этого матча не так важен. Тем более, что «Милан» все равно и давно второй. Но этот матч как бы очертил весь его сезон, с весёлой атакой, но ужасной обороной и общей нестабильностью. А «Салернитана» хотя бы скрасила один из худших сезонов кого-либо в истории Серии А.

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