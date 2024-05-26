Рафаэль Надаль: «Первый раунд очень тяжелый — возможно, я выйду на корт и это будет повтор той же катастрофы, что и в Риме»

14-кратный чемпион Ролан Гаррос Рафаэль Надаль пообщался с прессой накануне своего первого матча на турнире, в котором он сыграет против четвертой ракетки мира Александра Зверева

О результатах жеребьевки

«Что ж, я играл в Парчис (настольная игра), и да, в какой-то момент кто-то сказал мне о первом круге против Александра Зверева. Какой была моя реакция… В каком-то смысле это было ожидаемо. Когда ты не сеяный, может произойти все, что угодно. Так что это часть дела, когда ты не посеян, как в моем случае сейчас, и ты просто принимаешь все как есть. В этом все дело. И ты никогда не знаешь, везение это или нет. Конечно, на бумаге это не самый лучший жребий (улыбается). Я играю против одного из сильнейших соперников, он приехал сюда, выиграв последний турнир, а это был «Мастерс», а не какой-то не маленький турнир. Так что, да, что я могу сделать? Это жеребьевка. Просто постараюсь быть готовым к этому матчу.»

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О том, будет ли это последнее выступление на Ролан Гаррос

«Думаю, что после пресс-конференции в Риме произошло небольшое недоразумение. Мои ощущения даже после того тяжелого матча были такими, что я улучшил игру в некоторых аспектах и в плане физических проблем. Моей целью, моей реакцией было то, что я хотел играть здесь. Затем мне нужно было проверить, как я буду чувствовать себя в дальнейшем в разных матчах, с точки зрения тенниса, с точки зрения психологии и физических проблем. Поэтому, конечно, я не хотел сразу говорить это на пресс-конференции. Сразу же возникло ощущение, что в Риме я потерпел катастрофу. Я хотел подождать пару дней, дать себе немного времени, чтобы понять, как я чувствую себя во всех тех вопросах, которые я перечислил. И я почувствовал себя лучше, почувствовал, что готов. Морально я был правильно мотивирован, чтобы сыграть здесь. У меня меньше ограничений, чем три-четыре недели назад, без сомнения.

А насчет того, будет ли это мой последний Ролан Гаррос, то это длинный ответ, но я думаю, что должен ответить, и тогда мы с самого начала будем избегать будущих вопросов (улыбается), так что я отвечу.

Как я уже говорил, есть большой, большой шанс, что это будет мой последний Ролан Гаррос, но если я должен сказать вам, что это на 100% мой последний Ролан Гаррос, извините, но я этого не сделаю. Я же не могу предсказать, что произойдет. Надеюсь, вы меня понимаете. Я прошел долгий процесс восстановления после очень тяжелой травмы, почти два года трудностей, процесс выздоровления, и сейчас мне кажется, что я чувствую себя лучше. Я не из тех, кто реагирует на то, проиграл я где-то или выиграл. Я реагирую на свои личные ощущения, и мои личные ощущения сейчас лучше, чем полтора месяца назад, без сомнения.

Поэтому я не хочу закрывать дверь на 100%. Дайте мне немного времени. Возможно, через месяц-полтора я скажу, что все, хватит, я не могу продолжать, но сегодня я не могу гарантировать, что это будет в последний раз. Но, конечно, это большой шанс.»

О страхе неизвестности и своих ощущениях перед матчем

«Я не волнуюсь, я сосредоточен на том, чтобы попытаться сыграть хорошо. Вот и все. Первый раунд очень тяжелый. Возможно, я выйду на корт и это будет повтор той же катастрофы, что и в Риме. Конечно, это возможно. Я не хочу этого скрывать. Но в моей голове сейчас мысли о том, чтобы сделать что-то другое, сыграть намного лучше и дать себе шанс быть конкурентноспособным. Тогда этого будет достаточно, а может и нет. То есть я не играл пятисетовые матчи очень давно. Я не играл с соперниками такого уровня очень давно.

Поэтому все эти вопросы, которые, как я понимаю, вы мне задаете, я тоже задаю себе. Но ответ будет в понедельник, не так ли? Именно так. Остальные вещи — это просто разговоры, и в конце концов они не имеет значения. Дело в моих ощущениях. Мои ощущения улучшились. Я хочу насладиться этим матчем. Это не идеальный первый матч, потому что я чувствовал в себе силы, чтобы сыграть такой матч уже на поздней стадии турнира. Но уже как есть. Мне нужно быть готовым с самого старта, так что увидим.»

btu.org.ua