Симона Халеп — о первом матче после своей дисквалификации: «Это нечто большее, чем теннис, это что-то личное»

Экс-первая ракетка мира Симона Халеп ответила на вопросы журналистов после поражения от Паулы Бадосы в первом круге турнира в Майами

— Симона, расскажите нам о своём первом матче после возвращения и о том, как вы чувствовали себя на корте сегодня.

— Я чувствовала себя очень хорошо. У меня были эмоции, но положительные эмоции. Видеть зрителей, которые так хорошо поддерживали меня, это дало мне много энергии. Уровень тенниса был довольно хорошим. Неожиданно, я думаю, для большинства людей. Бадоса играла на таком высоком уровне, так что я думаю, что я сегодня хорошо поработала. Так что я довольна этим первым матчем после моего возвращения.

— В вашей карьере было несколько удивительных взлетов. Несмотря на сегодняшний результат, как бы вы оценили этот день, возвращение и первый матч?

— Честно говоря, я бы оценила этот день как особенный, учитывая тот период, который у меня был. Я так хорошо играла, так хорошо чувствовала себя на корте, так хорошо чувствовала себя за пределами корта с таким количеством людей, которые очень хорошо относятся ко мне и дарят мне свою любовь, я бы сказала, что этот день останется для меня особенным. Конечно, у меня было много результатов в прошлом, больших результатов. Но здесь это нечто большее, чем теннис, это что-то личное. Мне очень приятно видеть, что люди ценят меня вне тенниса и вне всего, что произошло.

• Каролин Возняцки: «Если у кого-то был положительный тест на допинг, то я не думаю, что после этого людям должны выдаваться wild card»

— Существовала такая возможность, что вы бы провели четыре года вне спорта. Многие люди писали, что это был бы фактически конец вашей карьеры, если бы не случилось то, что произошло. Как вы думаете, это был бы конец для вас?

— Да, я об этом говорила. Четыре года — это много. Я уже не так молода. Да, четыре года были бы очень тяжелыми и, возможно, это был бы конец карьеры. Но этого не произошло, поэтому я счастлива, что я здесь сегодня.

— Каролин Возняцки была здесь сегодня раньше и сказала, что она считает, что люди, которые выбыли из игры по тем же причинам, что и вы, не должны получать wild card для участия в соревнованиях. Интересно, какова ваша реакция на это?

— Почему она так сказала? Я не сделала ничего плохого. Я не мошенничала. Я не употребляла допинг. Поэтому лучше, если мы прочитаем решение CAS, что это была загрязненная добавка, а не допинг. Я никогда не имела ничего общего с допингом. Я никогда не употребляла допинг, я не обманщица. Спасибо турниру за то, что предоставил мне wild card, и я имею возможность сыграть на таком большом турнире. Было очень приятно вернуться. То, что только один человек негативно относится ко мне, не так уж и важно, потому что у меня есть сотни людей, которые дарят мне любовь, поэтому я приму это.

— Вы уже поставили перед собой цели и задачи, или на этом этапе еще очень рано?

— Очень рано. На самом деле, я не знала, чего ожидать от этого решения. Я ничего не планировала. Я сказала, что подожду, а потом буду планировать. Я приехала сюда просто потому, что меня сюда привёл толчок, любовь к теннису. Это было быстро, потому что прошло всего несколько дней после принятия решения, но я очень счастлива, что сделала это. Я приехала сюда и снова почувствовала любовь к спорту. Говорить о целях и планах на будущее пока что рано. Я еду домой. Надо будет больше тренироваться, потому что уровень тенниса сейчас очень высокий, а там посмотрим.

— Я хотел бы спросить вас о вашем бывшем тренере Патрике Муратоглу. Он сейчас работает с Хольгером Руне. Какие у вас с ним сейчас отношения?

— Мы виделись два дня назад. Мы поздоровались. Я желаю ему удачи с Руне. Я знаю, что они делают хорошую работу. Но это уже завершенное дело, я закончила с ним свое сотрудничество. Но, да, мы поздоровались. Я на самом деле здороваюсь со всеми, поэтому у меня нет, чего-то вроде ненависти внутри. Это хорошо.

— За эти 18 месяцев, что было морально самой низкой точкой? Трудно ли было пытаться и продолжать верить, что что-то изменится, что ошибка будет исправлена?

— Мои родители всегда учили меня, как бы вы это сказали по-английски… Что добро всегда побеждает. Я верила на 100% от первого до последнего дня, что правда выйдет наружу и решение будет принято справедливо. Я знала, что я чиста. Я знала, что не сделала ничего плохого. Я верила, что невозможно быть отстраненной на четыре года за то, чего нет. А самая низкая точка… Когда я получила четыре года. Когда ты получаешь четыре года за то, чего не делал, это довольно трудно пережить. Так что это решение немного сломало меня.

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