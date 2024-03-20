Ребров: «Я обязательно напомню Милошевичу, что в Украине идет война»

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров в преддверии полуфинального матча плей-офф квалификации Евро-2024 против Боснии и Герцеговины пообщался с журналистами на традиционной предматчевой прессконференции.

< – Последние несколько недель мы видели в СМИ, что Саво (Милошевич – главный тренер сборной БиГ. – ред.) откровенно поддерживает и защищает россиян, в частности, российских футболистов. Каково ваше отношение к таким комментариям, будете ли ему давить руку?

– Я не видел этого интервью от Саво, я напомню ему о том, что война продолжается. Если я увижу это, я скажу. Для нас сейчас более важно подготовиться к игре, чем говорить об этом.

– Каково нынешнее состояние в команде? Есть еще травмы, кроме Цыганкова?

– Нет, за эту неделю не было повреждений, все восстанавливаются, готовятся к встрече. Для меня всегда очень сложный вопрос, кто не попадет в заявку. Я вижу тренировочный процесс, все ребята понимают, работают очень прочно, это будет очень сложное решение.

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится в четверг, 21 марта, на стадионе Белино Поле в боснийском городе Зеница. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Победитель игры в финале плей-офф сыграет против триумфатора пары Израиль – Исландия. Завершающий поединок квалификации состоится во вторник, 26 марта.

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