Украина сыграет товарищеский матч против топ-сборной

<img title="Украина сыграет товарищеский матч против топсборной" src="/wp-content/uploads/2024/03/f77a9b0dbd74d417ad0d11777287aaa3.jpg" alt="Украина сыграет товарищеский матч против топсборной<
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Украинская ассоциация футбола по просьбе главного тренера сборной Украины Сергея Реброва организовала товарищеский поединок против Германии.
Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Указывается, что игра пройдет 3 июня в 21:45 по киевскому времени в Нюрнберге на стадионе «Мак Морлок».
В июне 2024 года у национальной команды запланировано три спарринга. В частности, 7 июня, сборная Украины сыграет гостевой матч против Польши, а 11 июня встретится с командой Молдовы в Кишиневе на стадионе «Зимбру».
Напомним, что следующую игру украинцы проведут против Боснии и Герцеговины в полуфинале плей-офф квалификации Евро-2024. Поединок состоится в четверг, 21 марта в Зенице на стадионе «Белино поле».
В другой паре Пути B Израиль сыграет с Исландией. Победители полуфиналов определят обладателя путевки на чемпионат Европы в очном противостоянии. Если «сине-желтые» пройдут боснийцев, то именно они будут хозяином (номинальным) в решающем поединке.