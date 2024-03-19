Штайнер: Такое впечатление, что в Ф1 два чемпионата

Гюнтер Штайнер заранее прилетел в Австралию, чтобы принять участие в Фестивале автоспорта, в минувший уик-энд проходившем в Аделаиде. Бывший руководитель команды Haas F1 был в центре общего внимания и поделился комментариями по нескольким важным вопросам, которые сейчас волнуют и журналистов, и болельщиков.

В ходе интервью телеканалу ABC Australia его прежде всего спросили о «деле Хорнера».

«В высшем руководстве компании Red Bull найдутся люди, которые задумаются, что делать дальше? – рассуждал Штайнер. – Не думаю, что в подобной ситуации можно просто сказать, что такой-то мужчина или такая-то женщина вели себя неправильно. Я этого не знаю и лишь надеюсь, что ради блага всей Формулы 1 в целом мы сможем как-то преодолеть сложившуюся ситуацию.

В Red Bull должны принять то или иное решение, и каким бы оно ни было, Формуле 1 нужно двигаться дальше. Думаю, так будет лучше для всех, кто имеет отношение к этому делу».

Казалось бы, эта скандальная история не может не сказываться на работе команды Red Bull Racing, однако она продолжает выигрывать гонки: в Бахрейне и Саудовской Аравии Макс Ферстаппен и Серхио Перес обеспечили ей два победных дубля подряд.

«Я искренне надеюсь, что в этом году борьба станет более острой, – прокомментировал Штайнер. – Но пока всё наоборот: есть пять топ-команд и пять команд в нижней части Кубка конструкторов. У меня складывается впечатление, что это почти два разных чемпионата. Но если Ferrari сможет эффективно модернизировать свою машину и прогрессировать, то можно надеяться, что во второй половине сезона им удастся бросить реальный вызов Red Bull».

В дни гоночного уик-эда в паддоке Альберт-парка Гюнтер Штайнер будет в роли эксперта сотрудничать с австралийской телекомпанией Channel 10, однако не исключает в будущем возвращения в Формулу 1 в ином качестве.

Когда ему задали вопрос, «Если встретите миллиардера, готового вложить деньги в создание команды Формулы 1, вы вернётесь?», Штайнер весело ответил: «Не знаю, захочу ли я снова стать руководителем команды, но всегда можно взять на себя и какие-то другие обязанности. Я никогда не говорил, что никогда не вернусь, поскольку неизвестно, как могут сложиться обстоятельства, и возможно, когда начнётся новая эра в Формуле 1, создание новой команды откроет какие-то возможности».

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