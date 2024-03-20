Физическая форма Карлоса Сайнса вызывает вопросы

В Ferrari ожидают, что Карлос Сайнс вернётся за руль машины Формулы 1 на третьем этапе сезона в Мельбурне. Испанский гонщик уже прилетел в Австралию, но его физическая форма вызывает определённые вопросы у наблюдателей.

В частности, официально аккредитованный на этап фотограф Ким Иллман написал в социальных сетях, что движения Карлоса показали ему скованными: «В среду я сфотографировал Карлоса в паддоке Альберт-парка после того, как он вернулся с прогулки по трассе на велосипеде вместе со своими инженерами. Когда Карлос слезал с велосипеда, мне показались его движения скованными.

Я поговорил с Карлосом несколько минут, и у меня нет 100% уверенности, что его тело уже готово к нагрузкам, которые предстоят в тяжёлой гонке Формулы 1. В боксах он показал шов механикам и объяснил, что собирается использовать подкладку между телом и ремнём, чтобы снизить давление на шов.

Думаю, Карлос проедет первую тренировку, чтобы оценить своё состояние. Если он почувствует, что существуют риски, то освободит место Олли Берману.

Однако мне сказали, что в Prema не стали приглашать резервного гонщика в Австралию, поскольку в команде считают, что услуги Олли Ferrari не потребуются».

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