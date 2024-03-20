Кучеров снова первый! Набрал четыре очка и возглавил гонку бомбардиров

Кучеров поучаствовал в четырех голах «Тампы»

Никита Кучеров и Энтони Дюклер. Фото USA Today Sports Российский форвард «Тампы» поучаствовал в четырех голах своей команды.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Тампа-Бэй» — 3:5 (1:2, 1:0, 1:3)

Голы: Маршессо — 37 (Теодор, Айкел), 1:14 — 1:0. Чирелли — 15 (мен., Хагель), 7:00 — 1:1. Дюклер — 19 (Кучеров), 10:37 — 1:2. Хауден — 6 (Колесар), 36:52 — 2:2. Пойнт — 37 (бол., Кучеров, Стэмкос), 44:52 — 2:3. Хаттон — 2 (Колесар), 48:16 — 3:3. Пойнт — 38 (Кучеров, Раддиш), 52:14 — 3:4. Кучеров — 41 (п.в., Чернак, Стэмкос), 58:51 — 3:5.

Вратари: Хилл (58:33 — 68:51) — Василевский.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 27 (7+8+12) — 21 (10+3+8).

Наши: Барбашев (15.58/0/-1) — Кучеров (20.00/2/+1).

Парадайс. T-Mobile Arena.

Каждый матч «Тампы» в концовке регулярного чемпионата — это не только борьба за плей-офф, но и часть бомбардирской гонки Никиты Кучерова. Чем ближе последние игры, тем очевиднее, что в ней остались три гения: лидер «Молний», Нэйтан Маккиннон и включивший повышенную передачу Коннор Макдэвид. В начале марта россиянин скромно набирал по одному очку за матч, но в последних играх разошелся не на шутку и вернулся на первое место среди бомбардиров лиги, опередив Маккиннона.

Каждый игровой день НХЛ, когда в расписании стоят матчи «Тампы» и «Колорадо», несет интригу: сколько очков наберут Кучеров и Маккиннон? И если Нэйтан против «Сент-Луиса» заработал только один ассист, то в матче «Лайтнинг» с «Вегасом» все увидели настоящее доминирование Никиты. Команда Джона Купера обыграла действующих обладателей Кубка Стэнли, а Кучеров поучаствовал в четырех шайбах из пяти.

Для «Тампы» матч начался не так оптимистично. Пропустив уже на 74-й секунде от Джонатана Маршессо, «Молнии» еще до первого перерыва исправили положение дел. Энтони Чирелли подловил спецбригаду большинства «Вегаса» и отличился в меньшинстве. Со входа в зону и броска Кучерова начался второй гол «Лайтнинг», когда перешедший недавно из «Сан-Хосе» Энтони Дюклер забросил третью шайбу за новую команду. Канадец отлично вписался в «Тампу»: набирает очки четыре матча подряд, а в трех из них отметился голами.

Время Кучерова наступило в третьем периоде. «Вегас» отыгрался во второй 20-минутке, а попади Иван Барбашев в открытый угол, «Голден Найтс» могли снова повести в счете. Уже распластавшегося на льду Андрея Василевского подстраховала штанга. «Тампа» с третьей попытки реализовала большинство. Тонкий пас, который Никита сделал из борьбы с соперником, позволил Брэйдену Пойнту расстрелять вратаря. Матч свелся к обмену опасными атаками и, как следствие, голами. Успешнее в нем оказались игроки «Молний». Все тот же Пойнт с передачи Кучерова подловил на ошибке голкипера Хилла — шайба очень легко прошла под щитком. А сам Никита поставил жирную точку в матче, поразив пустые ворота и набрав четвертое очко.

Теперь в гонке бомбардиров НХЛ снова правит россиянин. У Кучерова 118 (41+77) очков за 67 матчей. Маккиннон отстает на один балл, но Никита имеет одну игру в запасе. Сюжет битвы за «Арт Росс Трофи» становится все закрученнее с окончанием регулярки. Уверен, не собирается сдаваться и Макдэвид, у которого 108 (26+82) очков. Феерия с «Вегасом» помогла Кучерову улучшить позиции. Однако, несмотря на четыре очка, первой звездой матча признали оформившего дубль Пойнта. Никиту выбрали только второй звездой. Впрочем, вряд ли это незначительное обстоятельство сильно расстроило нападающего. Ведь команда победила, он выдал яркий матч и вернул лидерство в бомбардирской гонке. Вечер удался.

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