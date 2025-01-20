В Ferrari поприветствовали Льюиса Хэмилтона

В понедельник Льюис Хэмилтон впервые приехал в Маранелло в качестве официального гонщика Ferrari. Болельщики, дежурившие у входа на базу команды, смогли сфотографировать семикратного чемпиона мира, но качество изображения оставляло желать лучшего.

Спустя некоторое время пресс-служба Ferrari поприветствовала Льюиса в Маранелло, опубликовал первый официальный снимок гонщика.

«Добро пожаловать, Льюис!» – гласит подпись под фотографией.

Сегодня у Хэмилтона запланированы встречи с инженерами и работа на симуляторе. Вполне возможно, что команда поделится другими фотографиями Льюиса на базе.

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