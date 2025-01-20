Потенциальный соперник Усика получит шанс сразиться за титул WBO

Getty Images/Global Images Ukraine. Мозес Итаума

Перспективный британец Мозес Итаума (11–0, 9 КО) проведет поединок с непобедимым австралийцем Джастисом Хуни (12–0, 7 КО) – боксеры сразятся за титул временного чемпиона мира по версии WBO.

Менеджер Мик Фрэнсис, который занимается организацией боев Хуни, подтвердил эту информацию:

«Сейчас мы рассматриваем несколько кандидатов на бой за титул WBO. Нас интересует поединок с Итаумой. Он талантливый боксер, но его навыки уступают Джастису. Я считаю, что Хуни и Итаума – новое поколение супертяжелого веса. Они не впечатляют габаритами, но удивляют своей подвижностью», – сообщил Фрэнсис.

В рейтинге Всемирной боксерской организации Итаума занимает шестое место, а Хуни разместился на пятой позиции. Чемпионом в этой версии является украинец Александр Усик, которому придется встретиться с обладателем временного титула, однако случиться это может не раньше конца текущего года, так как следующий бой Хуни планирует провести в мае.

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sport.ua