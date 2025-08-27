Гонщики McLaren готовы побороться за победу в Зандфорте

Ландо Норрис одержал победу в прошлом году в Зандфорте и вновь намерен побороться за первое место в этот уик-энд. Однако его напарник и лидер личного зачёта Оскар Пиастри тоже полон решимости стать победителем Гран При Нидерландов.

Ландо Норрис: «Я рад вернуться на трассу после двух недель отдыха. Я чувствую себя отдохнувшим и готовым сильно выступить во второй половине сезона.

На Гран При Нидерландов всегда потрясающая атмосфера. Прошлогодняя гонка получилась особенной, так что я рад возвращению. Мы конкурентоспособны и готовы продолжить с того места, на котором остановились. Я уверен, что вновь буду бороться в первых рядах».

Оскар Пиастри: «Я чувствую себя отдохнувшим и полным сил после короткого перерыва и интенсивных тренировок перед заключительными десятью гонками. Я полностью готов ко второй половине сезона, рад возвращению на трассу и борьбе за новые победы.

Первая половина сезона получилась удивительно позитивной. Команда построила потрясающую машину, и здорово лидировать в личном зачёте. Я готов к предстоящему вызову, который ждёт нас в Зандфорте».

Андреа Стелла, руководитель команды: «После двух недель летнего перерыва мы возвращаемся на два заключительных европейских этапа. Здорово приехать в Зандфорт на Гран При Нидерландов. Это быстрая трасса, которая из-за своей специфики создаёт некоторые технические сложности, а конкуренция в первых рядах вновь будет высокой. Кроме того, мы рады увидеть местных болельщиков, создающих яркую атмосферу.

Нас ждёт напряжённая часть сезона – последние десять гонок. Команда остаётся сосредоточенной на собственных задачах и продолжает напряжённую работу, начатую в первой половине сезона. Мы стремимся и дальше показывать стабильные результаты».

