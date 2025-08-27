Ига Швёнтек – об атмосфере Нью-Йорка: “Я стараюсь быть в своем пузыре, чтобы защищаться от шума этого города”

Вторая ракетка мира пообщалась с медиа после успешного старта на US Open



Польская теннисистка в первом круге Открытого чемпионата США обыграла колумбийку Эмилиану Аранго и продолжила свою победную серию после титула на турнире WTA 1000 в Цинциннати неделю назад. Напомним, что в 2022 году Швьонтек стала чемпионкой на US Open.

– Какие у вас впечатления от сегодняшнего матча?

– Первые матчи всегда немного другие, поэтому я рада, что у меня было время привыкнуть к условиям и покрытию. Они, безусловно, отличаются от тренировочных кортов. Думаю, это был просто хороший, солидный матч, и я счастлива, что могу сыграть еще один здесь.

– Во время вашего матча в мире обсуждали другие новости. Вы уже видели новость о помолвке Тейлор Свифт и как к этому относитесь? Вы же ее давняя фанатка.

– Да, моя команда показала мне это в Instagram. Я очень рада за нее, она заслуживает счастья, и Трэвис, ее муж, производит впечатление замечательного парня. Они выглядят счастливыми, поэтому желаю им всего наилучшего. Я слушаю Тейлор с 2014 года. Были периоды, когда слушала меньше, но с выходом новых альбомов вернулась к ее музыке. Для меня она делает мир лучше.

– Вам сейчас в Нью-Йорке комфортнее, чем несколько лет назад?

– В 2022 году это был, пожалуй, самый тяжелый Grand Slam для меня – пришлось преодолевать много трудностей. Но я выиграла. Каждый год в Нью-Йорке тяжело, здесь очень шумно и сложно найти баланс. Я стараюсь быть в своем пузыре, чтобы защищаться от этого шума. Турнир длится почти три недели, поэтому, конечно, каждый день чувствуешь себя по-разному. Но после победы в Цинциннати есть уверенность, в команде хорошая атмосфера, так что все хорошо.

– Вы часто скользите на хардовых кортах. Чем это отличается от грунта?

– Принцип тот же, но ощущения разные. На хардовых кортах скольжение короче, сильнее ощущается сцепление, поэтому нужно бежать быстрее, чтобы войти в скольжение. На грунте можно сделать маленькое скольжение даже возле себя, а здесь – только с большей скоростью. Разница также в обуви: я использую новую пару на каждый матч, потому что чувствую даже несколько сантиметров изменения.

В следующем круге Ига Швёнтек встретится с нидерландкой Сюзан Ламенс, которая впервые выиграла матч в основной сетке US Open.



Фото: Getty Images.

