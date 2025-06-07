Карлос Алькарас: “Хочу ценить этот момент и участие в этом финале так, будто он для меня первый”

Испанский теннисист прокомментировал выход в финал на Открытом чемпионате Франции



В полуфинале Алькарас встречался с Лоренцо Музетти, который не смог доиграть матч из-за травмы.

О своем пятом финале на турнирах Grand Slam

Что стоит на кону в воскресенье? Просто теннисный матч. Конечно, мы стремимся оказаться в такой ситуации, играть на этих этапах, бороться ради выхода в финал турнира Grand Slam. Мы стараемся не воспринимать это как нечто само собой разумеющееся. Только потому, что я дошел до пяти финалов за короткое время, в 22 года, никто не считает, что в ближайшие годы будет так же или лучше. Я хочу отдать этому должное, хочу ценить этот момент, участие в этом финале так, будто он для меня первый. Ничего не надо воспринимать как должное.

О полуфинале между Джоковичем и Синнером

Как только завершится пресс-конференция, я пойду смотреть его по телевизору или на телефоне. Я сделаю все, чтобы его посмотреть, не только потому, что я сыграю с победителем, но и потому, что я большой поклонник тенниса, и это матч, который стоит посмотреть. Каждый раз, когда они встречаются, уровень игры очень высокий. Я обязательно его посмотрю. Против любого из них я ожидаю очень тяжелого финала, с хорошими и плохими моментами, где нам придется уметь справляться с разными ситуациями. Если выиграет Янник, мое внимание будет сосредоточено на финале в Риме. Хотя я верю, что красота тенниса заключается в том, что одна неделя может быть одной, а следующая – совсем другой. Так что надо научиться не зацикливаться на конкретном матче, например, на финале в Риме, и стараться подойти к этому противостоянию в лучшей форме, потому что условия будут совершенно другими.

В решающем матче. который состоится в воскресенье, Карлос Алькарас встретится с Янником Синнером.



Фото: Getty Images.

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