Игрок сборной Украины будет играть в команде с россиянами

IIHF. Артем Гребеник

Защитник сборной Украины Артем Гребеник сменил команду во втором по рейтингу дивизионе чемпионата Франции.

После успешного сезона в «Монблане», где киевлянин набрал 34 (8+26) очка в 36 играх вместе с плей-офф и помог команде пробиться в четвертьфинал, 23-летнего Гребеника подписал более успешный и амбициозный «Кан». Именно клуб из Нормандии убрал с пути в финал чемпионата Франции «Монблан», но затем уступил путевку в элитную Лигу Магнус – «Эпиналю» (серия: 2–3).

«Подписал контракт на год с возможностью продления еще на сезон, – говорит сайту Sport.ua Артем Гребеник. – Задачи у клуба самые высокие: чемпионство и выход в Лигу Магнус. Так что на данном этапе это неплохой для меня вариант продолжения карьеры, тем более что условия контракта отличаются в лучшую сторону в сравнении с «Монбланом».

Примечательно, что в заявке на следующий сезон в составе «Кана» будет как минимум два персонажа из рф. Вот как украинский легионер прокомментировал присутствие в одной раздевалке двух русаков: «Я еще не прибыл в команду, но с руководством «Кана» посвятили этой взрывоопасной ситуации отдельный разговор. Что сказать? Питерец Илья Атыбармакян здесь с 2022 года перешел вместе со мной из «Монблана» в «Кан» и в прошлом сезоне адекватно высказывался о войне, называет всё своими именами. А со вторым, который Никифоров, мне руководство пообещало, что проблем не будет».

Любопытно, что уфимец Евгений Никифоров не выступает в россии с 2019 года. Ранее нападающий играл за «Донбасс» в КХЛ, четырежды становился чемпионом Украины с донетчанами и даже сыграл под руководством Андрея Назарова один товарищеский матч в форме сборной Украины.

sport.ua