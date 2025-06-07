Испанский клуб попрощался с Цитаишвили после сезона аренды с Динамо

Испанская "Гранада" попрощалась с арендованным у "Динамо" полузащитником Георгием Цитаишвили. Об этом клуб проинформировал на своем официальном сайте.

"Насриди" сообщили о пяти футболистах, которые покинут "Гранаду" после завершения аренды. Также это касается Рубена Санчеса, Рейнье, Абде Реббаха и Сирена Диао.

Цитаишвили выступал за испанский коллектив с июля 2024 года. Он провел 36 матчей в Сегунде и записал в свой актив 11 результативных действий (7+4). Также на его счету три поединка в Кубке Испании.

Напомним, что "Гранада" финишировала на седьмом месте во второй лиге Испании.

В начале аренды его ориентировочная стоимость от аналитического портала Transfermarkt равнялась 800 тысячам евро, а сейчас выросла практически вдвое – до 1,5 млн евро.

Контракт грузина с "Динамо" рассчитан до лета 2026 года.

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