Титульный бой Дэвиса отменен. Обидчик украинца провалил взвешивание

Getty Images/Global Images Ukraine. Кейшон Дэвис

В ночь на 8 июня в американском городе Норфолк состоится вечер бокса от влиятельного промоутера Боба Арума и его компании Top Rank.

Главное событие шоу – титульный поединок в легком весе (до 61,2 кг) – не состоится. Бой отменили менее, чем за сутки до начала. Чемпион мира по версии WBO Кейшон Дэвис (13–0, 9 КО) из США не выйдет на ринг против доминиканца Эдвина де лос Сантоса (16–2, 14 КО), так как провалил взвешивание.

В команде претендента решили, что не позволят своему бойцу выходить против соперника, который превысил лимит дивизиона на два киллограма. Такое решение приняли промоутер Семпсон Левкович и тренер доминиканца Умберто Бетанкур.

Компания Top Rank, которая является организатором шоу и вместе с тем ведет дела Кейшона заявила, что Эдвин де лос Сантос получит свой гонорар в 400 тысяч долларов, несмотря на то, что не выйдет на ринг.

Титул чемпиона мира по версии WBO останется вакантным. Судьбу пояса определит Всемирная боксерская организация в ближайшее время.

Стоит отметить, что американец в феврале этого года отобрал титул WBO в поединке с Денисом Беринчиком. Дэвис нокаутировал украинца в четвертом раунде.

sport.ua