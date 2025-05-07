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Футбол

Полузащитник Барселоны раскритиковал судейство в матче с Интером

Полузащитник Барселоны раскритиковал судейство в матче с Интером

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    • Полузащитник "Барселоны" Педри Гонсалес дал комментарий после игры с "Интером" (3:4) в полуфинале Лиги чемпионов, а также раскритиковал судейство Шимона Марциняка.

    "Горжусь командой. Немного расстроен, потому что мы смогли отыграться после очень сложного счета. Команда отдала все силы и заслуживала финал. Но мы молоды, должны учиться и в следующем году будем сильнее.

    Что касается судейства, то это не впервые, когда с этим арбитром у нас возникают проблемы. УЕФА должен обратить на это внимание. Есть вещи, которые трудно объяснить. Все ситуации, которые были 50 на 50, он решал в их пользу. Пенальти на Ламине, который потом признали фолом, и ни одной желтой для Мхитаряна, хотя это была бы вторая", – сказал Педри.

    Добавим, что свой следующий матч "Барселона" проведет в воскресенье, 11 мая, против "Реала" в рамках Ла Лиги.

    www.ua-football.com

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