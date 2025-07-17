Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал WTA-250

Украинская теннисистка Даяна Ястремская продолжает уверенное выступление на турнире WTA-250 в Гамбурге. В матче второго круга она уверенно обыграла представительницу Франции Диан Парри и вышла в четвертьфинал соревнований. Поединок продлился чуть более часа и завершился со счётом, который полностью отражает доминирование Ястремской как на подаче, так и на приёме. Несмотря на сложный график и специфику грунтового покрытия, Даяна показала высокую концентрацию и отличную физическую форму. Благодаря этой победе украинская спортсменка улучшила свои шансы в турнире и продолжает борьбу за титул в категории WTA-250. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Как проходил матч: ключевые моменты поединка Ястремская — Парри

С первых минут матча Даяна Ястремская продемонстрировала более агрессивный и стабильный теннис. Украинка уверенно брала свои подачи и активно играла на приёме, не давая Парри возможности навязать свою игру. Первый сет остался за Ястремской с уверенным преимуществом благодаря точным ударам и минимальному количеству ошибок. Во втором сете картина не изменилась: Даяна продолжала диктовать условия, выигрывала затяжные розыгрыши и грамотно использовала брейк-пойнты. Важно отметить, что Ястремская реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов, в то время как у Парри было всего две попытки взять подачу соперницы. Итог матча закономерен: уверенная победа Ястремской и выход в следующую стадию турнира.

Статистика матча Ястремская — Парри

Для тех, кто хочет глубже понять, как развивался матч, приводим основные статистические данные встречи:

Показатель Диан Парри Даяна Ястремская Эйсы 1 0 Двойные ошибки 1 1 Первые подачи (%) 71% 66% Очки на 1-й подаче (%) 62% 70% Очки на 2-й подаче (%) 23% 61% Реализация брейк-пойнтов 1/2 4/6 Набрано очков 43 61 Выиграно геймов 5 12

Как видно из таблицы, Ястремская имела преимущество почти по всем ключевым параметрам, особенно на второй подаче и в общем количестве выигранных очков.

Тактические особенности и сильные стороны Ястремской в этом матче

Одним из главных факторов победы Ястремской стал высокий процент выигранных очков как на первой, так и на второй подаче. Это говорит о грамотной работе тренерского штаба и уверенности самой спортсменки в своих силах. Также стоит отметить, что Даяна минимизировала количество невынужденных ошибок, играя максимально дисциплинированно и собранно. Ещё одним важным элементом была реализация брейк-пойнтов: 4 из 6 — отличный результат для матча такого уровня. Отдельно стоит отметить физическую подготовку: украинка уверенно выдержала темп матча и демонстрировала отличное движение по корту даже в концовке розыгрышей.

Что ждёт Даяну Ястремскую в четвертьфинале

После победы над Диан Парри Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал турнира WTA-250 в Гамбурге. Соперница по следующему раунду определится в ближайшее время, но уже сейчас можно сказать, что украинская теннисистка находится в хорошей форме и имеет реальные шансы дойти до полуфинала. Организаторы турнира отмечают высокий интерес болельщиков к выступлениям Даяны, что подтверждает её статус одной из фавориток соревнований. Важно также учитывать, что с каждым матчем Ястремская адаптируется к специфике грунтового покрытия, что играет ей на руку.

Ждем новых успехов!

Победа Даяны Ястремской в матче второго круга WTA-250 в Гамбурге подтверждает её высокий уровень игры и готовность бороться за титул. Благодаря уверенной статистике и грамотной тактике она заслуженно прошла в четвертьфинал. Болельщики и эксперты ожидают новых успехов от украинской спортсменки, ведь её выступление на турнире показывает стабильность и боевой настрой. Следите за новостями и прямыми эфирами матчей с участием Даяны Ястремской, чтобы не пропустить важные моменты её карьеры.

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