Кршко (W15). 14-летняя Скляр впервые в карьере сыграет в четвертьфинале профессионального турнира

Украинская теннисистка Полина Скляр одержала вторую победу на соревнованиях ITF W15 в Словении



В матче второго круга Полина Скляр победила третью сеяную бельгийку Амели ван Импе (№658 WTA) – 7:6(2), 6:1. В первом сете украинка отыгралась со счета 3:5. Скляр один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки, проиграла три гейма на своей подаче и сделала шесть брейков. Поединок продолжался 1 час 50 минут.

14-летняя Полина Скляр впервые в карьере сыграла против теннисистки топ-700 и впервые будет играть в четвертьфинале профессионального турнира. За место в полуфинале украинка будет бороться с победительницей в матче Ида Вобкер (Германия) – Алия Сеница (Словения).

btu.org.ua