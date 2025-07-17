Шарль Леклер вспоминает Жюля Бьянки

Сегодня исполнилось 10 лет со дня трагической смерти гонщика Формулы 1 Жюля Бьянки. Шарль Леклер, выступающий за Ferrari, с детства знал Жюля, и в годовщину поделился воспоминаниями о друге.

Шарль Леклер: «У меня много историй из тех времён. Например, свой первый фильм ужасов я посмотрел вместе с Жюлем. Он не знал, что я притворяюсь спящим. Он собирался посмотреть фильм с моим старшим братом и хотел убедиться, что я сплю!

Жюль был по-настоящему приятным человеком. Он был очень весёлый, и с ним происходило много забавных моментов, но для этого нужно было узнать его поближе. Он всегда старался помочь и всегда был рад вместе весело провести время.

Мои первые воспоминания о нём связаны с тем временем, когда мне было шесть или семь лет, и мне впервые разрешили погонять на арендном карте вместе с ним и моим братом. Обычно арендные карты доступны только взрослым, но поскольку отец Жюля управлял картодромом, он позволял нам делать некоторые вещи, которые, вероятно, было нельзя.

Я восхищался Жюлем, поэтому гоняться с ним, с моим старшим братом, с его младшим братом и со многими, многими другими профессиональными картингистами того времени было невероятно. Нам было очень весело.

Мы вместе тусовались и ждали, пока картинговая трасса закроется для публики, чтобы мы могли выехать. А после часами сходили с ума на трассе. Это, пожалуй, самые приятные воспоминания, которые у меня остались».

Источник