Тото Вольфф: Я очень рад за Льюиса

На прошлой неделе Льюис Хэмилтон впервые появился на базе Ferrari в Маранелло, и весь мир облетела знаковая фотография, на которой Льюис позирует в чёрном плаще на фоне Ferrari F40. Руководитель Mercedes Тото Вольфф рассказал, что почувствовал, когда увидел этот снимок.

Тото Вольфф: «По ощущениям было похоже на то, как вы после развода остались друзьями, а затем впервые увидели своего бывшего партнёра с новым другом. Но я очень рад за Льюиса. Я уже сказал ему, что те фотографии получились знаковыми – они очень хорошо продуманы, что неудивительно, зная Льюиса».

Говоря о расстановке сил в предстоящем сезоне, Тото предложил дождаться первого этапа в Мельбурне: «В прошлом году мы много времени ломали голову, пытаясь разобраться с машиной, особенно в начале сезона. Как и у других команд, у нас были подъёмы и спады. Мы несколько раз доминировали в гонках, но были и этапы, во время которых мы смотрелись не очень хорошо.

В конце концов, значение имеют результаты на финише. В квалификации в Мельбурне узнаем, на каких позициях мы находимся относительно остальных».

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