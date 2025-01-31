Экс-соперник Фьюри: «Я хотел бы подраться с Усиком и ждал не этот бой»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывший чемпион мира в крузервейте Стив Каннингем высказался о звездном украинском боксере Александре Усика:

– Я начал думать об Усике, когда пытался попасть на турнир мировой боксерской серии. Я тогда проиграл Табиди, возможно, оно несправедливо, но есть как есть. Я тогда действительно хотел подраться с Усиком и ждал не этот бой.

Думаю, что набор навыков Усика заставил бы меня найти что-то новое в себе. Не говорю, что я бы победил Усика, но это был бы захватывающий бой.

В 2013 году Тайсон Фьюри нокаутировал Каннингема в седьмом раунде. Ранее Стив отреагировал на реванш Александра Усика с Тайсоном Фьюри.

sport.ua